Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"
Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"

+7 952 824-85-24

+7 918 136-81-81

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ЛАНДШАФТНЫЕ ИСТОРИИ
ландшафтный дизайн «под ключ»

Landscape stories

Создание эстетически привлекательных и функциональных ландшафтов

Профессионально проектируем, создаем, обслуживаем сады, загородные участки и общественные пространства с 2012 года. Закажите сейчас, чтобы увидеть Ваш участок красивым уже в этом сезоне!

от лужайки до сада и больше….

Консультация

Офис: г. Краснодар, ул. Красная 17, оф. 307

+7 952 824-85-24

База: г. Горячий Ключ, ул. Вокзальная площадь 6А

+7 918 136-81-81

Landscape stories. Мы воплощаем Ваши идеи в реальность.

Ландшафтный дизайн: создаем гармонию природы и архитектуры

каждый проект — уникален

Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"
Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"

Добро пожаловать в «Landscape stories» — место, где художественная эстетика и мастерство объединяются для создания уникальных ландшафтных проектов. Мы специализируемся на создании прекрасных и функциональных пространств, где природа и архитектура гармонично сочетаются.

СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ ХОРОШО

«Landscape stories» – ваш надежный партнер в создании функциональных и привлекательных ландшафтных проектов, где вы не просто проводите время, а живете и действуете по полной. Мы специализируемся на реализации проектов по всему Краснодарскому краю.

ПОСМОТРИТЕ НАШИ ПРОЕКТЫ

ПОРТФОЛИО

В ЦИФРАХ

7

рабочих бригад по Краю

20

единиц спецтехники

1000+

проектов
создано

500+

проектов реализованно

5000+

высаженных деревьев

Ландшафтный дизайн дачного участка: создаем уникальное пространство

Приступая к проекту, мы внимательно изучаем ваш участок, собираем информацию о наличии построек, определяем необходимость корчевания или сохранения деревьев. Мы учитываем все коммуникации, входы и площадки для машин, чтобы при составлении плана участка учесть каждую деталь.

 

Наши проекты могут быть представлены в эскизной форме или в трехмерном виде, чтобы вы могли визуализировать результат и увидеть, как ваше пространство будет выглядеть в реальности. Мы используем передовые технологии и инструменты, чтобы точно передать атмосферу и дизайн вашего будущего сада.

 

Ландшафтный дизайн включает в себя такие важные аспекты, как ливневая канализация, дренаж и автополив. Эти элементы, хотя и скрыты от глаз, играют важную роль в создании здорового и цветущего сада. Мы тщательно разрабатываем систему, которая будет эффективно управлять водой и обеспечивать необходимый уход для растений.

 

Наша команда опытных дизайнеров специализируется на создании различных ландшафтных элементов. Все эти детали добавляют структуру и эстетическую привлекательность вашему участку, создавая привлекательные и функциональные пространства.

 

Одним из ключевых аспектов ландшафтного дизайна является подбор и посадка растений. Мы внимательно выбираем разнообразные растения, которые будут выглядеть привлекательно во все сезоны. Благодаря нашему опыту и знаниям, мы создаем уникальные композиции, сочетающие красоту и практичность.

 

Мы уделяем особое внимание проверке работ на соответствие договору и проекту. Наша цель — обеспечить высокое качество и полное удовлетворение ваших ожиданий. Мы не прекращаем работу после завершения проекта, а предлагаем послепроектное обслуживание. Мы готовы приезжать по вашему запросу для определенных работ или ухаживать за садом круглый год.

Цель ландшафтного дизайна подчеркнуть достоинства участка, обыграть его недостатки, создать комфортную зону для отдыха и релаксации.

Мы предлагаем следующие виды услуг:

  • Проектирование ландшафта, включая дренаж и ливневую канализацию
  • Подготовительные работы
  • Ландшафтный дизайн и озеленение
  • Подбор материала и мощение дорожек
  • Обустройство декоративных водоемов
  • Установка систем освещения
  • Озеленение
  • Автоматический полив
  • Сервисное обслуживание (уход за участком)

Используем в оформлении натуральный природный камень:

  • Мостим дорожки
  • Обрамляем деревья
  • Оборудуем альпийские горки, рокарии (сады камней), сухие ручьи
  • Обустраиваем искусственные водоемы
  • Строим опорные стены

Высаживаем растения из собственного питомника:

  • Лиственные и хвойные деревья
  • Садовые деревья и кустарники
  • Многолетние растения с разным сроком цветения

За счет регулярных пересадок, все растения имеют хорошо подготовленную корневую систему. Большинство выращивается в открытом грунте, что сокращает период адаптации.

Landscape stories. Современный и стильный подход.

Наши услуги -

соседи будут завидовать!

Ландшафтный дизайн
  • Входные зоны
  • Зоны отдыха
  • Геопластика
  • Мощение дорожек
  • · Мульчирование
  • Перголы
  • Создание водоемов, прудов, ручьев, фонтанов
  • Создание альпинариев
  • Создание рокариев
  • Сухие ручьи
  • Услуги ландшафтного дизайнера
  • Озеленение
Подробнее...
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Благоустройство
  • Дренажная система
  • Ливневая система
  • Системы полива
  • Монтаж теплиц и грядок
  • Устройство террас и беседок
  • Устройство детских и спортивных площадок
  • Комплексная уборка территорий, садовых участков
Подробнее...
Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"
Проектирование
Весь комплекс услуг по проектированию участка
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Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"

Landscape stories. Камни любят солнце.

Примеры наших работ -

здесь лишь некоторые, более подробно — в нашем портфолио

Наши объекты
Выполнили 3D-визуализацию ландшафтного дизайна в Горячем Ключе
Дизайн этого участка был создан с учетом всех пожеланий наших клиентов, а также с учетом особенностей...
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Наши объекты
Уникальный ландшафтный дизайн-проект участка в Краснодаре: клиенты в восторге и готовность к реализации
Вступление:Мы рады поделиться нашим еще одним успешным проектом по ландшафтному дизайну в Краснодаре....
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Устройство дренажной системы на участке в Апшеронске
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Оформление участка хвойными растениями в Горячем Ключе
Мы рады представить вам нашу крайнюю работу по оформлению участка хвойными растениями в прекрасном Горячем...
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Наши объекты
Устройство пруда: создание уникального водного элемента в ландшафтном дизайне
Устройство пруда является одним из уникальных элементов ландшафтного дизайна, который добавляет красоту,...
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Наши объекты
Ландшафтный дизайн в Адыгеи: создание красоты и комфорта на участке
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Наши объекты
Уникальный дизайн-проект для участка 3 сотки в Горячем Ключе: Реализация скоро начинается!
Приветствуем вас! Мы рады представить вам уникальный дизайн-проект для участка 3 сотки в прекрасном городе...
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Наши объекты
Ландшафтный дизайн «Сухой ручей»
Задача:Наш проект был специально разработан для семейной пары, для которых работа на собственном участке...
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Наши объекты
Земельные работы, посадка растений
Как сэкономить на озеленении участка:Многих потенциальных клиентов отпугивает ложное представление о...
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Портфолио

Landscape stories. Делимся опытом.

Блог -

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Блог

Профессиональные ландшафтные дизайнеры в Горячем Ключе и Краснодаре, воплощающие ваши идеи в реальность

Наша команда профессиональных дизайнеров имеет большой опыт в создании уникальных ландшафтных проектов. Мы тщательно подбираем растения, элементы и материалы, чтобы создать долговечное и привлекательное пространство. Мы также обеспечиваем послепроектное обслуживание, чтобы ваш сад всегда выглядел свежим и ухоженным.


Если вы ищете профессиональных дизайнеров, которые могут воплотить ваши идеи в реальность, обратитесь к нам. Мы готовы создать уникальный и функциональный ландшафтный дизайн, который будет в полной мере отражать вашу индивидуальность и удовлетворять вашим потребностям.

Низкие цены. Быстрое воплощение проекта. Все в одном месте.

Собственный питомник

Мы сами выращиваем растения для различных климатических зон. Если в нашем питомнике заказанного растения не оказалось – найдем в другом, но только у тех, кому доверяем. Подтвердим покупку документами.

Прямые поставки уральского камня

Натуральный камень придает колорит любому участку и увеличивает срок службы всех сооружений, где его применяют.

Собственная спецтехника

Работаем без посредников. Не допускаем задержек. Следим за техническим состоянием.

Сами поставляем садовую мебель и декор для участков

Сразу можно подобрать мелочи, которые сделают ваш участок особенным.

Над Вашим участком будут работать:

Талантливые дизайнеры с высшим образованием

Отличаются творческим полетом техническими навыками

Дипломированный дендролог

Специализация – многолетние растения. Учитывает климат, рельеф и запросы владельцев участка.

Вежливые менеджеры по обслуживанию

Ответят на любые вопросы, составят договоры, дадут совет, если попросите.

Трудолюбивые рабочие

Отбираем рабочих с рекомендациями. Строго следим за качеством работы.

Затем команда приступает:

К сбору информации об участке

Наличие построек, необходимость корчевания или, наоборот, сохранения деревьев. Коммуникации и входы, площадки для машин, все должно учитываться при составлении плана участка.

Разработке проекта

Проект может быть эскизным и в 3D

Инженерным работам

Ливневая канализация, дренаж, автополив – все то, что скрыто от глаз, но помогает создать цветущий сад.

Формированию рельефа

Создаем террасы, подпорные стенки, ступени

Подбор и посадка растений

Растения тщательно подбираем так, чтобы ландшафт выглядел привлекательно во все сезоны.

Прием работ

Проверяем работы на соответствие договору и проекту

Сервисное обслуживание

Ландшафт – это объект, работа над которым не прекращается. Поэтому мы предлагаем послепроектное обслуживание. Приезжаем по запросу, для определенных работ или ухаживаем за садом круглый год

Студия ландшафтного дизайна "Ландшафтные истории"

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+7 952 824-85-24

+7 918 136-81-81

Офис: г. Краснодар, ул. Красная 17, оф. 307

База: г. Горячий Ключ, ул. Вокзальная площадь 6А

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