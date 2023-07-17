ЛАНДШАФТНЫЕ ИСТОРИИ
ландшафтный дизайн «под ключ»
Landscape stories
Создание эстетически привлекательных и функциональных ландшафтов
Профессионально проектируем, создаем, обслуживаем сады, загородные участки и общественные пространства с 2012 года. Закажите сейчас, чтобы увидеть Ваш участок красивым уже в этом сезоне!
от лужайки до сада и больше….
Landscape stories. Мы воплощаем Ваши идеи в реальность.
каждый проект — уникален
Добро пожаловать в «Landscape stories» — место, где художественная эстетика и мастерство объединяются для создания уникальных ландшафтных проектов. Мы специализируемся на создании прекрасных и функциональных пространств, где природа и архитектура гармонично сочетаются.
СОЗДАЕМ ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ ХОРОШО
«Landscape stories» – ваш надежный партнер в создании функциональных и привлекательных ландшафтных проектов, где вы не просто проводите время, а живете и действуете по полной. Мы специализируемся на реализации проектов по всему Краснодарскому краю.
ПОСМОТРИТЕ НАШИ ПРОЕКТЫ
В ЦИФРАХ
7
рабочих бригад по Краю
20
единиц спецтехники
1000+
проектов
создано
500+
проектов реализованно
5000+
высаженных деревьев
Приступая к проекту, мы внимательно изучаем ваш участок, собираем информацию о наличии построек, определяем необходимость корчевания или сохранения деревьев. Мы учитываем все коммуникации, входы и площадки для машин, чтобы при составлении плана участка учесть каждую деталь.
Наши проекты могут быть представлены в эскизной форме или в трехмерном виде, чтобы вы могли визуализировать результат и увидеть, как ваше пространство будет выглядеть в реальности. Мы используем передовые технологии и инструменты, чтобы точно передать атмосферу и дизайн вашего будущего сада.
Ландшафтный дизайн включает в себя такие важные аспекты, как ливневая канализация, дренаж и автополив. Эти элементы, хотя и скрыты от глаз, играют важную роль в создании здорового и цветущего сада. Мы тщательно разрабатываем систему, которая будет эффективно управлять водой и обеспечивать необходимый уход для растений.
Наша команда опытных дизайнеров специализируется на создании различных ландшафтных элементов. Все эти детали добавляют структуру и эстетическую привлекательность вашему участку, создавая привлекательные и функциональные пространства.
Одним из ключевых аспектов ландшафтного дизайна является подбор и посадка растений. Мы внимательно выбираем разнообразные растения, которые будут выглядеть привлекательно во все сезоны. Благодаря нашему опыту и знаниям, мы создаем уникальные композиции, сочетающие красоту и практичность.
Мы уделяем особое внимание проверке работ на соответствие договору и проекту. Наша цель — обеспечить высокое качество и полное удовлетворение ваших ожиданий. Мы не прекращаем работу после завершения проекта, а предлагаем послепроектное обслуживание. Мы готовы приезжать по вашему запросу для определенных работ или ухаживать за садом круглый год.
Цель ландшафтного дизайна подчеркнуть достоинства участка, обыграть его недостатки, создать комфортную зону для отдыха и релаксации.
Мы предлагаем следующие виды услуг:
Используем в оформлении натуральный природный камень:
Высаживаем растения из собственного питомника:
За счет регулярных пересадок, все растения имеют хорошо подготовленную корневую систему. Большинство выращивается в открытом грунте, что сокращает период адаптации.
Landscape stories. Современный и стильный подход.
Наши услуги -
соседи будут завидовать!
Landscape stories. Камни любят солнце.
Примеры наших работ -
здесь лишь некоторые, более подробно — в нашем портфолио
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Landscape stories. Делимся опытом.
Блог -
интересные статьи о ландшафтом дизайне
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Наша команда профессиональных дизайнеров имеет большой опыт в создании уникальных ландшафтных проектов. Мы тщательно подбираем растения, элементы и материалы, чтобы создать долговечное и привлекательное пространство. Мы также обеспечиваем послепроектное обслуживание, чтобы ваш сад всегда выглядел свежим и ухоженным.
Если вы ищете профессиональных дизайнеров, которые могут воплотить ваши идеи в реальность, обратитесь к нам. Мы готовы создать уникальный и функциональный ландшафтный дизайн, который будет в полной мере отражать вашу индивидуальность и удовлетворять вашим потребностям.
Низкие цены. Быстрое воплощение проекта. Все в одном месте.
Мы сами выращиваем растения для различных климатических зон. Если в нашем питомнике заказанного растения не оказалось – найдем в другом, но только у тех, кому доверяем. Подтвердим покупку документами.
Натуральный камень придает колорит любому участку и увеличивает срок службы всех сооружений, где его применяют.
Работаем без посредников. Не допускаем задержек. Следим за техническим состоянием.
Сразу можно подобрать мелочи, которые сделают ваш участок особенным.
Над Вашим участком будут работать:
Отличаются творческим полетом техническими навыками
Специализация – многолетние растения. Учитывает климат, рельеф и запросы владельцев участка.
Ответят на любые вопросы, составят договоры, дадут совет, если попросите.
Отбираем рабочих с рекомендациями. Строго следим за качеством работы.
Затем команда приступает:
Наличие построек, необходимость корчевания или, наоборот, сохранения деревьев. Коммуникации и входы, площадки для машин, все должно учитываться при составлении плана участка.
Проект может быть эскизным и в 3D
Ливневая канализация, дренаж, автополив – все то, что скрыто от глаз, но помогает создать цветущий сад.
Создаем террасы, подпорные стенки, ступени
Растения тщательно подбираем так, чтобы ландшафт выглядел привлекательно во все сезоны.
Проверяем работы на соответствие договору и проекту
Ландшафт – это объект, работа над которым не прекращается. Поэтому мы предлагаем послепроектное обслуживание. Приезжаем по запросу, для определенных работ или ухаживаем за садом круглый год
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